Model mit Downsyndrom bei der NY-Fashion-Week

Auf Instagram und Facebook präsentiert die 1,50 Meter große Australierin stolz Fotos von Shootings und erzählt von ihren neuesten Aufträgen. "Durch die öffentliche Aufmerksamkeit wird die Sensibilisierung erhöht, so wie die Akzeptanz und Inklusion", schreibt sie da etwa dazu.

Stuart ist das zweite Model, das mit Downsyndrom in New York zu sehen ist. Das erste war die US-Schauspielerin Jamie Brewer, die auch in der Serie "American Horror Story" zu sehen ist. Stuart wird übrigens für die Labels "FTL Moda" und für "EverMaya" laufen. Letzteres will für jede verkaufte Tasche fünf Prozent des Gewinns an die "National Down Syndrome"-Gesellschaft spenden.