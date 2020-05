Extrem bequem: Mode mit Kuschelfaktor

Am 14. August gab es im Tiergarten Schönbrunn erneut Nachwuchs. Pandamama Yang Yang brachte nach Fu Long (2007) und Long Hui (2009) zum dritten Mal ein Pandababy auf die Welt. Am Donnerstag wurde das Jungtier, es misst rund 60 Zentimeter, drei Monate alt und ist jetzt schon ein Zuschauer-Magnet. Seine Fans freuen sich derzeit besonders über den witzigen Jumpsuit im Panda-Look. Auch die Eisbären und Pinguine begeistern die Besucher, und die trägt man neuerdings am liebsten auf kuscheligen Strickpullis.