Escada: "Pretty Woman"-Mode auf der Fashion Week

Während in den Geschäften derzeit mit Mänteln und Pullovern der Herbst eingeläutet wird, drehte sich bei der New York Fashion Week in den vergangenen Tagen bereits alles um die Trends für die kommende Frühjahr/Sommer-Saison. Neben jährlichen Fixstartern wie Tommy Hilfiger und Carolina Herrera gab es im Showkalender heuer einen Neuzugang. Das deutsche Modehaus Escada lud zum ersten Mal in seiner Firmengeschichte zu einer Fashion Show im Big Apple.

Niall Sloan, neuer Chefdesigner des Münchner Luxuslabels, besann sich für die Premiere in New York auf die Wurzeln des Unternehmens, das heuer sein 40-jähriges Bestehen feiert. In den Achtziger Jahren war Escada für seine femininen Entwürfe, ausdrucksstarken Farben und mit Goldknöpfen versehenen Blazern mit breiten Schultern bekannt geworden – und verkörperte damit den damaligen Zeitgeist der Power-Dressing-Bewegung.