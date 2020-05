Enhaarung: Glatt ist nicht verkehrt

Metrosexualität, der Trend aus den 1990er-Jahren, beginnt in Österreich erst jetzt so richtig zu greifen. Um das festzustellen, genügt ein Blick in die Kartei des " Sine Sine". Dort gibt es rund 3000 Kunden, davon sind 2400 Wiederholungstäter. Zwölf Prozent sind Männer, "Tendenz steigend".



Wem leicht die Schamesröte ins Gesicht steigt, ist als Depiladora eine glatte Fehlbesetzung. Denn sollte beim intimen Waxing oder Sugaring bei einem der Kunden etwas anderes in die Höhe wachsen als das männliche Selbstwertgefühl, dann "ignoriere ich das", sagt Frau Michele. "Den Männern ist das peinlicher als mir". Günther Rogi muss etwas klarstellen: "Wir sind keine erotische Anstalt." Wer das missverstehe, bekomme Hausverbot. Da versteht der Kärntner keinen Spaß: "Das ist nicht part of the game."



Was ein Mann schöner is wie ein Aff, is ein Luxus? Das Komplettprogramm mit Achseln, Oberarmen, Bauch, Oberschenkel, Intimenthaarung (z.B. Brazilian Hollywood Man inklusive Pofalte), Schulter und Rücken kommt auf 179 €.