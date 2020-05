Donna Karan: "Ich kann mehr als nur designen"

In Berlin wurde die aufsehenerregende Fotoausstellung "Nomad Two Worlds" des Vogue - und Victoria's-Secret -Fotografen Russell James präsentiert. Ein Projekt, das er mit indigenen Künstlern auf die Beine stellte. Prominente Unterstützung fand er bei Donna Karan, die sich für unheilbar Kranke engagiert. Im KURIER-Interview spricht sie über die Hintergründe.



KURIER: Was genau ist Ihre Urban Zen Foundation?



Donna Karan: Nachdem mein Mann an Krebs erkrankte, begann ein langer Leidens weg. Zudem verlor ich viele meiner Freunde aus der Modebranche an Aids. Mir war klar, Ärzte versuchen, das Krankheitsbild zu behandeln, dabei blieb der Patient auf der Strecke. In meinem Zentrum arbeiten Ärzte für die Krankheit und Yoga-Lehrer für das Seelenheil, ein kleiner Beitrag für mehr Menschlichkeit. Ich selbst mache seit meinem 18. Lebensjahr Yoga, das stärkt mich von innen.



Warum unterstützen Sie "Nomad Two Worlds"?



Russell besuchte mich bei Urban Zen und war angetan, dort wurde in den USA die Ausstellung erstmals gezeigt. Zudem verbindet uns die Leidenschaft zum Reisen. Doch in der heutigen Zeit passiert viel Unheil. Es gibt unterschiedliche Kulturen, die uns als Inspirationsquelle dienen könnten, reich an Schätzen

sind. Uns ist die Versöhnung der Kulturen ein Anliegen. Ich habe gemerkt, dass ich nicht nur Kleider entwerfen kann, ich will helfen, die Menschen im Inneren zu berühren.



Konkret geht es um die Aborigines?



Jahrzehntelang wurden die Kinder der Aborigines ihren Eltern entrissen, diese "gestohlene Generation" hat viel Leid erfahren. Russell wuchs in Australien auf, in der Schule wurden die Ureinwohner als lästig abgetan. Als er sich mit seinen Wurzeln beschäftigte, wurde ihm klar, dass in den Geschichtsbüchern etwas falsch lief, seine Tochter sollte die Wahrheit erfahren.



Sie reisten gemeinsam durch Australien?



Erst 2008 hat sich der damalige Premier Kevin Rudd bei den Aborigines für das erlittene Unrecht entschuldigt. Wir reisten nach Australien und Haiti, unterstützten Entwicklungsprojekte nach den Erdbeben. "Nomad Two Worlds" basiert auf gegenseitigem Respekt, besonders unsere Kinder in den Schulen sollten genau damit aufwachsen. James arbeitete mit Ureinwohnern aus seiner Heimat und indigenen Künstlern aus Haiti und den USA zusammen. Die collagenhaften Bilder wirken lebendig und mystisch-spirituell, es ist bewegende Kunst.