Dieses Schmuckstück sieht man derzeit an allen Modeprofis

Wer heuer in Italien, Spanien oder Griechenland Urlaub gemacht hat, wird sie auf Märkten und in kleinen Shops in der Altstadt des Öfteren gesehen haben: Ketten und Armbänder, die mit Muscheln verziert wurden. In den vergangenen Jahren als Mitbringsel für sich und die Familie gekauft und dann meist in der Schmuckschatulle verstaubt, hat sich der maritime Schmuck dieses Jahr zu einem der größten Accessoire-Trends entwickelt.

Auf Instagram sind die Schmuckstücke derzeit an den Hälsen und Armen zahlreicher Blogger zu sehen. Auf ihrem Account zeigt Chiara Ferragni, erfolgreichste Mode-Bloggerin der Welt, wie sie Muscheln trägt. Die Italienerin kombiniert ihre Kette zu Bikinis und Outfits mit tropischem Muster. Auch ihr Verlobter Fedez trägt ein ähnliches Schmuckstück im gemeinsamen Urlaub auf Ibiza.