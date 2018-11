Diese vier Dinge hat Herzogin Kate immer in ihrer Handtasche

Groß sind ihre Handtaschen nie. Herzogin Kate ist bei öffentlichen Auftritten stets mit einer kleinen Clutch zu sehen - XL-Shopper gelten für Mitglieder des britischen Königshauses als nicht angemessen. Dementsprechend wenig passt in das wichtigste Accessoire der 36-Jährigen hinein. In "Kate: A Biography" verrät Autorin Marcia Moody, was die Ehefrau von Prinz William immer in ihrer Handtasche hat.

Kein Platz für Handy oder Schlüssel

Vier Dinge nimmt Kate beim Verlassen des Palastes stets mit. Ganz oben auf der Liste der Must-haves steht ein kleines Taschenspiegel, der idealerweise gleich auf der Innenseite der Verschlussklappe angebracht ist. So kann die Mutter dreier Kinder schnell einen Kontrollblick auf ihr Make-up werfen.