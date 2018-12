Diese Stars tragen bereits die Trendhaarfarbe 2019

Möglichst natürlich sollte sie aussehen, am besten wie von der Sonne geküsst - beim Thema Haarfarbe ging der Trend in den vergangenen Jahren eindeutig Richtung "Weniger ist mehr". Für 2019 fallen die Beauty-Prognosen deutlich auffälliger aus. Wer zwar Veränderung will, jedoch den Haarschnitt nicht radikal verändern möchte, kann sich von den neuen Beauty-Looks von Anne Hathaway, Selena Gomez und Kate Bosworth inspirieren lassen.

Hollywood sieht Rot

Alle drei haben sich an eine Farbe herangetraut, die bis zuletzt bei Friseuren nicht mehr allzu oft angefragt wurde: Rot. Hathaway präsentierte sich erst vor wenigen Tagen in New York mit ihrem neuen Look. Während Dreharbeiten zu ihrer Amazon Prime-Serie "Modern Love" wurde die Schauspielerin, die zuvor dunkelbraune Haare hatte, mit rötlicher Mähne abgelichtet.