Die wichtigsten Kleidungsstücke für die Übergangszeit

Langer dünner Cardigan

In der Früh ist es häufig schon sehr kühl, am Nachmittag kann der Kaffee mit etwas Glück noch in der Sonne genossen werden. Dicke Strickpullover können im Laufe des Tages zu Hitzewallungen führen, deshalb in einen langen Cardigan aus dünner Wolle investieren, der den Rücken wärmt, gut zu kurzen Lederjacken passt und unter tags schnell abgelegt werden kann.