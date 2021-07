Die perfekte Schmuckauswahl bedarf einer Mischung aus Kunstverstand, Intuition und Wissenschaft. Billig darf sie nicht wirken, protzig aber auch nicht. Dem Teint soll sie schmeicheln, ihn nicht überstrahlen. Mutig soll sie sein – man ist schließlich Trendsetter! –, aber Fettnäpfchen gilt es zu vermeiden. Obendrein verrät Schmuck, mehr noch als Kleidung, einiges über die Finanzlage und den Geschmack des Trägers oder der Trägerin.

Ersteres ist kein Thema in Hollywood. Wer auf der A-List steht, braucht sich nicht um Kleingeld sorgen: Cartier & Co. werfen sich (bzw. ihre Colliers) im wahrsten Sinne des Wortes attraktiven Werbeträgern an den Hals.

Zweiteres, die Geschmacksfrage nämlich, ist heikler. Kollegen und Modejournalisten sind gnadenlos.