Die besten Podcasts für Mode- und Beauty-Fans

Man ist an keine Zeiten gebunden und kann sie an jedem Ort anhören - Podcasts sind als Informations- und Unterhaltungsquelle für viele nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken. Auch für Mode- und Beauty-Interessierte gibt es mittlerweile unzählige Angebote. Wollen Sie mehr über die Geschichte der Mode erfahren? Oder über den Werdegang erfolgreicher Gründer in der Kosmetik-Branche? Das sind die besten Mode- und Beauty-Podcasts.

The BOF Podcast

Business of Fashion gehört zu den weltweit renommiertesten Online-Portalen, wenn es um exklusive Infos und Reportagen aus der Mode- und Beautywelt geht. In Interviews und Paneldiskussionen werden Designer und andere Branchen-Insider zu ihren Blickwinkeln auf die Branche befragt. Highlights: Gwyneth Paltrow spricht über die Gründung ihrer Marke Goop (Folge 104) und Antworten auf die Frage, wie Gucci innerhalb kurzer Zeit sein eingestaubtes Image ablegen konnte (Folge 65).

Hören Sie den Business of Fashion-Podcast

Breaking Beauty

Breaking Beauty-Gründerinnen Jill Dunn and Carlene Higgins sprechen mit Größen wie Promi-Haarstylist Frédéric Fekkai und Michelle Obamas Kosmetikerin Jennifer Brodeur und informieren über aktuelle Beauty-Trends wie Deos ohne Aluminium und CBD-Beautyprodukte.

Hören Sie den Breaking Beauty-Podcast