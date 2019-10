Designer-Duo Meier: Vom Laufsteg zum Unterricht an der Angewandten

Am Ende der Show kommen sie immer Hand in Hand auf den Laufsteg. Eine vielsagende und auch berührende Geste. Ja, sie sind ein Ehepaar. Das erste an der Spitze eines bekannten Modehauses: Seit April 2017 sind Lucie und Luke Meier Kreativdirektoren bei Jil Sander.

Davor arbeiteten sie getrennt. Lucie – halb Österreicherin und halb Schweizerin – nach der Ausbildung zunächst im Louis Vuitton-Team unter Marc Jacobs, dann unter Nicolas Ghesquière bei Balenciaga und schließlich unter Raf Simons bei Dior. Luke – halb Engländer und halb Schweizer – begann seine Modelaufbahn als Head Designer beim bald gehypten Streetwear-Label Supreme in New York und gründete mit einem Partner dann sein eigenes, OAMC.

Ihren neuen, zusätzlichen Job als Modeprofessoren an der Universität für angewandte Kunst in Wien – als Nachfolger von Hussein Chalayan – treten sie einmal im Monat auch gemeinsam an.