Der Film-Teaser zum Chanel-Defilee in Österreich

In rund drei Durchgängen, am Tag zuvor, läutet der Mode-Magier sein Österreich-Debüt mit einem Kurzfilm ein: "Reincarnation". Sänger Pharrell Williams, Freund und Vertrauter des Designers, tritt hier als ehrwürdiger Kaiser Franz an der Seite von Cara Delevigne alias Sissi auf. Und inspiriert als Liftboy Gabrielle Chanel persönlich; er komponierte und textete übrigens auch die Originalmusik zum Film "Reincarnation", "CC the World".

Premiere feiert der Film am 1. Dezember 2014, am Vorabend des Mode-Defilee in Salzburg . Bereits jetzt kann der Teaser bewundert werden, in dem Gabrielle Chanel , verkörpert von Geraldine Chaplin , die im Jahr 1954 zur Sommerfrische in die Nähe von Salzburg dem jungen Liftboy ( Pharell Williams ) begegnet. Und was er trägt – seine Jacke – wird zur Inspiration für das legendäre "Chanel-Jacket". Außerdem nimmt der Mode-Zar Bezug auf die österreichisch-ungarische Monarchie, für die Star Nummer drei, Cara Delevingne , in die Rolle der Sissi schlüpft.