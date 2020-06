Clever shoppen: Damit sich zuschlagen auszahlt

Bevor Sie die Ärmel hochkrempeln, um in den Prozente-Dschungel einzutauchen, ziehen Sie sich bitte flache Schuhe an. Das ist bequemer und erleichtert den Shopping-Marathon. Oft finden Sie ein Teil in Ihrer Größe erst in einer zweiten oder dritten Filiale. Beim Anprobieren sind zwar High Heels von Vorteil (strecken die Silhouette), allerdings gibt es in Boutiquen Probier-Pumps und in den meisten Geschäften Schuhe im Sortiment, die man mit in die Garderobe nehmen kann.

Apropos Größe, man muss schnell sein, gegen Ende des Sale findet man nur noch XS oder XL. Und vermeiden Sie es bitte Kleidung zu kaufen, die nicht passt. Wenn die Taille beim Rock zu eng ist oder die Hose fasst platzt – Finger weg. Es ist falsch, sich ausgerechnet jetzt einzubilden, man werde eh abnehmen.

Längerfristig hat man mit Klassikern Freude. Also, wenn Sie kein Freund von diversen Mustern wie floralen Prints sind, lassen Sie das Mode-Experiment aus. Es lohnt sich, gut sitzende Hosen, schicke Lederjacken, oder Kaschmir-Stücke zu kaufen. Auch die Investition in ein preiswertes Cocktailkleid, günstige High Heels oder Sneakers sowie eine hochwertige Tasche ergeben wirklich Sinn.