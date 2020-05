Claudia Schiffers triumphales Comeback

Als die Anwaltstochter mit 17 entdeckt wurde, packte sie der Ehrgeiz. Sie zog nach Paris und wurde von Star-Fotografin Ellen von Unwerth für das Label Guess in Szene gesetzt. Ihre blonde Mähne, ihr markanter Blick und ihr Traumkörper mit den Maßen 86-61-92 ließen viel Raum für Assoziationen mit Brigitte Bardot. Von da an ging alles Schlag auf Schlag: Karl Lagerfeld erkannte ihr Potenzial, buchte sie für seine Chanel-Show und machte "Cloodia" zu seiner Muse. Mit diesem Ritterinnenschlag eroberte sie im Eiltempo den heiligen Boden der Haute Couture. Alle namhaften Top-Designer von Cavalli bis Yves Saint Laurent setzten auf das deutsche Fräuleinwunder. Nach nur einem Jahr (1989) darf sie mit Top-Fotograf Herb Ritts für die UK-Vogue arbeiten. Das Resultat, ihr erstes Vogue-Cover, katapultiert sie in den Mode-Olymp. Im Laufe der folgenden Jahre wird sie für fast jede renommierte Haute-Couture-Show gebucht, lächelt von mehr als tausend nationalen und internationalen Magazincovers und arbeitet Seite an Seite mit den bestbezahlten Topmodels der Welt. Sie wird mit Linda Evangelista, Christy Turlington, Cindy Crawford, Stephanie Seymour und Naomi Campbell in einem Atemzug genannt und prägte die Ära der Supermodels entscheidend mit. Obwohl Claudia Schiffer sie alle zu ihren Freundinnen zählte und 1995 sogar das Fashion-Café in New York mit ihnen eröffnete, blieb sie stets am Boden und sich selbst treu. Alkohol- oder Drogenexzesse, wilde Partys und Skandalmeldungen? Fehlanzeige!