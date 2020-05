Cangiano-Interview: Die schicken Schwestern

Die Italienerinnen Silvia (26) und Valentina (29) Cangiano sind jung, schön und erfolgreich. Schon sehr früh kristallisierte sich ihre Leidenschaft für Mode heraus. Also beschlossen die Geschwister nach London zu ziehen, um dort durchzustarten.

Ende 2011 gründeten sie Style-Lab-Ltd, eine Management Consulting Agentur, spezialisiert auf Mode und Lifestyle. Mit ihrer Firmenphilosophie "anspruchsvoll, exklusiv und zeitlos" haben sich die Fashionistas schnell einen Namen gemacht und konnten sich etablieren. Am 26. März sind sie zu Gast in Wien, um bei den Vienna Fashion Awards als Laudatoren den Award in der Kategorie "Designer Branding" zu überreichen.



KURIER: Sie bezeichnen sich als "Trendscouts". Was ist für Sie ein Trend?

Cangianos: Wichtig ist zu erkennen, ob etwas Potenzial hat, zeitlos zu sein, um sich immer wieder neu erfinden zu können. Denken Sie an Kultstücke wie eine Chanel- oder Hermès-Tasche, oder auch die Vespa. Die waren vor Jahren genau so populär wie heute.