Beyoncés Tour-Garderobe: Givenchy, Gucci und viel Glitzer

Für ihre soeben gestartete "On the Run II-Tour", die sie gemeinsam mit Ehemann Jay-Z macht, hat sich Beyoncé nicht nur musikalische Schmankerl für ihre Fans überlegt. Die Sängerin ließ sich für die Konzerte in London, Berlin und Co. von den namhaftesten Modehäusern einkleiden. Auf ihrem Instagram-Account postete die Sängerin ein Foto, welches das Paar bei ihrem Auftaktkonzert in Cardiff, Wales zeigt.