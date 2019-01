Berlin Fashion Week: Mode aus Wien, Tirol und Steiermark

Seit 2007 gibt es zwei Mal im Jahr die Berliner Modewoche. Dort laufen auch verschiedene Messen, rund 30 Modenschauen und Präsentationen sind geplant. Die Berliner Senatswirtschaftsverwaltung erwartet 70.000 Besucher. Lange gab es parallel die Messe " Bread & Butter", die dann ausgelagert und zuletzt von Zalando auf Eis gelegt wurde.

Ein paar bekannte Namen fehlen in Berlin. Das Unternehmen Hugo Boss ist nicht dabei, man konzentriere sich für die Herbst/Winter-Kollektion 2019 auf die New Yorker Fashion Week Anfang Februar. Designer Michael Michalsky (" Germany's Next Topmodel") zeigt in Paris, wo ab Dienstag Männermode gezeigt wird. In der Modewelt stehen im Anschluss weitere große internationale Schauen in London und Mailand an.