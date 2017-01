Ballfrisuren dürfen fast alles sein: romantisch, verspielt, glamourös, auffallend, extravagant. Eines sollten sie auf keinen Fall sein: langweilig. Denn die Frisur beeinträchtigt die Wirkung der Robe – sei sie noch so schön.

Gesamtkonzept

Hannes Steinmetz, Artistic Direktor, Geschäftsführer und Juniorchef bei Bundy Bundy, weiß genau, worauf es bei der Auswahl der Frisur ankommt: "Es ist wichtig zu wissen, wie das Kleid aussieht. Man muss sich aber auch die Trägerin genau anschauen und erkunden, wie sie wirken möchte. Da ist man als Friseur gefordert. Daraus gestaltet man ein Gesamtkonzept, das man dann umsetzen muss."

Kein Wunder, dass die Debütantinnen des Philharmonikerballes vom Komitee auch heuer wieder – bereits das fünfte Jahr – der Kunst von Bundy Bundy anvertraut werden. Hannes Steinmetz: "Die Basis ist hinten ein Zopf aus drei geflochtenen Einzelteilen, die zum Chignon zusammengesteckt werden. Vorne fallen die Haare lässig vom Seitenscheitel übers Ohr und werden vom Notenschlüssel geschmückt."

Haarschmuck liegt im Trend

Foto: /DESSANGE PARIS Foto: /WE ARE FLOWERGIRLS/VICTORIA HERBIG (2) Dass Hochsteckfrisuren und Haarschmuck nach wie vor im Trend liegen, sieht man auch bei internationalen Designern wie Sarah Burton für Alexander McQueen oder anderen heimischen Haarkünstlern, etwa Hüllerbrand und Dessange. "We are Flowergirls" sorgen mit Blumenkronen, Haarreifen und Kämmen für Eye-Catcher.

Den Notenschlüssel der Debütantinnen kann man sich im Übrigen auch selbst anstecken. Er ist sowohl bei Bundy Bundy (bundy@bundy.at) als auch im Ballbüro der Wiener Philharmoniker am Kärntner Ring 12 und im Internet unter www.wienerphilharmoniker.at um 59 Euro zu haben.