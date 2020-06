Auf diesem Lang steht man

Als kultiger Trendsetter verabschiedete sich Helmut Lang 2005 aus der Modewelt, die er revolutioniert hat. Nicht umsonst wird er von Kennern in einem Atemzug mit Dior, Yves Saint Laurent und Coco Chanel genannt. Was er an Innovationen hinterlassen hat, wird nach wie vor von jungen und etablierten Modeschöpfern als Vorbild genutzt oder hemmungslos kopiert.

Nach einer Auszeit kehrte Lang 2008 als freischaffender Künstler mit einer ersten Ausstellung im New Yorker Stadtteil Brooklyn in die Öffentlichkeit zurück. Es folgten weitere in Deutschland, Griechenland und wieder in New York und Long Island, wo er auch lebt.