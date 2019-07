Angelina Jolie zeigt, wie ein Kaftan in der Stadt gestylt wird

Es ist ein Kleidungsstück, das in keinem Urlaubskoffer fehlen darf. Der Kaftan hat den perfekten Schnitt (weit) und ist aus dem idealen Material (Baumwolle oder Leinen) gefertigt, um bei über 30 Grad am Weg zum Strand und beim nachmittäglichen Besuch der Beach Bar keinen Hitzestau zu verursachen.

Der in den meisten Fällen leicht transparente Stoff ist am Strand kein Problem, in der Stadt wird der Kaftan deshalb aber eher selten ausgeführt. Dass er zum Brunch oder Shopping-Bummel dennoch angezogen werden kann, bewies nun Angelina Jolie.

Edel statt lässig

Die Schauspielerin gönnte sich mit ihrer Tochter Vivienne einen entspannten Nachmittag in Los Angeles. Für diesen wählte die 44-Jährige einen weißen Kaftan zu dem sie cognacfarbene Sandalen und eine Rattan-Handtasche kombinierte.