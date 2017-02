Unter den geladenen Gästen war Diane Kruger, die sich vor Kurzem stilsicher bei der Fashion Week in Paris gezeigt hatte.

In New York wollte ihr der stilsichere Auftritt nicht so recht gelingen. Zum mehrfarbigen Kleid, das sie noch blasser aussehen ließ, hatte die Schauspielerin unvorteilhaftes Make-up aufgetragen.

Besser gelang es Scarlett Johansson: Die Schauspielerin kam als einzige Frau im Hosenanzug – und stahl ihren Kolleginnen damit fast die Show. Hingucker: die geniale Frisur in Kombination mit Diamant-Ohrringen.

Sängerin Ellie Goulding kam im transparenten Abendkleid, welches mit Pailletten bestickt war.

Paris Hilton tat, was sie auf Events am besten kann: sich in ein goldfarbenes Kleid zu schmeißen und lange zu posieren.

Model Hilary Rhoda betonte ihre Top-Figur in einem schwarzen Kleid mit Rückenausschnitt.

Alessandra Ambrosio kam von Kopf bis Fuß in Weiß und hatte ihre Haare im trendigen Wet-Look gestylt.

Überraschend schlicht: Heidi Klum feierte im schwarzen Kleid mit Verzierungen und ließ ihre Mähne in sanfte Wellen stylen.

Extravagant ging es bei Amber Valetta zu, die aufpassen musste, dass ihr niemand auf die Schleppe stieg.

Chloe Sevigny verzichtete auf ein langes Abendkleid und kam lieber im kurzen Look im kräftigen Rot.

Das coolste Kleid des Abends hatte Zoe Kravitz an. Selbst die Schuhe waren perfekt auf den Entwurf abgestimmt.

Sieht noch wie vor 20 Jahren aus: Naomi Campbell war in ihrem roten Look ein absoluter Hingucker.