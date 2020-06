Aldo in Österreich: Lady Gaga wäre entzückt

Genaugenommen ist der Schuhmarkt in Österreich etwas mau. Es gibt etablierte Ketten und feine Boutiquen mit namhaften, hochpreisigen Marken, doch ausländische Unternehmen oder mittelpreisige Anbieter am Puls der Zeit sind rar. Daher pilgern Modebegeisterte in London, Paris oder New York automatisch in angesagte Schuh-Läden und da gilt Aldo als beliebte Adresse.

Aldo ist eine kanadische Schuhmarke mit Tradition, die 1972 von Aldo Bensadoun gegründet wurde. Die Affinität für Schuhe wurde ihm in die Wiege gelegt, denn vor ihm hatte sein Vater die kleine Schuhkette "Le Pied Mignon" gegründet und der Großvater werkte Zeit seines Lebens als Schuster.