Zwist nach Coming-out von Ralf: Jetzt veröffentlicht auch Cora Schumacher Chatverlauf

Die Veröffentlichung des Chat-Ausschnitts stieß Cora Schuhmacher sauer auf. "Du verklagst mich seit zehn Jahren, dass ich angeblich deine Persönlichkeitsrechte nicht wahre, während du meine ungeniert verletzt. Anstelle einfach mal auf mich zuzugehen und mir wenigstens jetzt die Wahrheit zu sagen", schrieb sie daraufhin in einer zeitlich begrenzt verfügbaren Instagram-Story. "Du weißt sehr genau, dass du mir Étienne lediglich als deinen Assistenten vorgestellt hast. Diese WhatsApp an Étienne war mein letzter Versuch wenigstens von ihm die Wahrheit zu erfahren. Wie erbärmlich muss ein Mensch sein, rechtswidrig private WhatsApp-Nachrichten zu veröffentlichen, um die Wahrheit zu verschleiern?!", so Schumacher damals weiter.

Cora Schumacher: "Fühle mich genötigt, diesen Schritt zu tun"

Am Samstag legte Cora Schumacher mit einem eigenen Chat-Screenshot nach. Sie fühle sich "genötigt, diesen Schritt in die Öffentlichkeit zu gehen", schreibt sie dazu auf Instagram. "Ralf Schumacher hat im Rahmen seines medienwirksamen Coming-outs private Nachrichten veröffentlicht, um mich zu diskreditieren und als Lügnerin darzustellen", so Schumacher. In dem zuvor von Ralf Schumacher veröffentlichten Chat habe sie versucht, "wenigstens von ihm die Wahrheit zu erfahren". Dies habe ihr Vertrauen missbraucht und eine "Welle von Hass und Verleumdungen im Netz ausgelöst". Schumacher weiter: "Lasst mich eines klarstellen: Ich habe nie gelogen! Die Hasskampagne, die gegen mich geführt wird, geht mir sehr nahe und belastet mich sehr. Ich möchte einfach in Frieden mein Leben leben und heilen!" Ihren Post schließt sie mit einem Appell. "Bevor ihr urteilt, denkt daran: Worte haben Macht und können großen Schaden anrichten."

Laut der deutschen Bild-Zeitung stammt der Chatausschnitt vom April 2023. Dem Bericht zufolge sollen Ralf und Étienne zu diesem Zeitpunkt bereits liiert gewesen sein.