Zwischen "Knight Rider" und "Baywatch": David Hasselhoff feiert 70. Geburtstag

Nach diesem Motto lebt er schon länger, auch als er seine musikalische Karriere startete. Denn die ersten beiden Alben mit Liebesballaden waren lediglich in Österreich und der Schweiz von Erfolg gekrönt. Anders wurde das als er 1989 gemeinsam mit Jack White "Looking for Freedom" in Kitzbühel aufnahm. Noch heute wird der Song mit dem Fall der Berliner Mauer in Zusammenhang gebracht.

Die Gerüchte, dass Hasselhoff zum Mauerfall beigetragen habe, halten sich hartnäckig, da er nur wenige Wochen danach seinen Hit vor dem Brandenburger Tor sang. "Ich hatte nie etwas damit zu tun und habe das auch nie gesagt. Niemals. Ich habe einen Song über Freiheit gesungen. Und zufällig war er Nummer eins, als die Mauer gefallen ist", so Hasselhoff.