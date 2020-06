Zwei Tage wird Wien "Gaga" sein

Man darf also gespannt sein, was Fräulein Gaga in Wien so vom Stapel lassen wird, denn Freitag landet sie mit ihrem Privat-Jet und steigt im Hotel Imperial ab. Erstens gefiel es ihr dort bei ihrem letzten Wien-Aufenthalt 2010 sehr gut, und zweitens hat sie ein Paar ihrer irren Plateau-Schuhe in der Suite vergessen.

Bis jetzt steht nur der Soundcheck am Samstag auf dem Programm, aber, so Konzertveranstalter Richard Hörmann : "Die Limousinen stehen für sie bereit. Sie wird bestimmt etwas unternehmen. Erinnern wir uns an letztes Mal, da ging sie zum Power-Yoga in die Lugner-City und abends ins Casino." Vielleicht will sie ja ihrer großen Liebe Wien zeigen. Seit genau einem Jahr ist sie mit " Vampire Diaries"-Darsteller Taylor Kinney liiert, den sie beim Dreh zu ihrem Video "You and I" kennenlernte.