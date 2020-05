Zwei Blondinen in Italien

So schnell einen die hochhackigen Schuhe auf dem Mailänder Asphalt rund um den berühmten „Duomo di Santa Maria Nascente“ vorwärts bringen, hetzt man dieser Tage von einer Modenschau zur nächsten. Wer nicht zu spät kommen will, lässt das Auto stehen. Der Verkehr ist die Hölle.

Wer den Super-Stau verursacht? Die Super-Stars, die aufgrund ihres Bekanntheitsgrades standesgemäß in ihren Limousinen vorfahren. Auch bei der Präsentation der Gucci-Frühjahr-Sommer 2014-Show. Rund um die Location Piazza Oberdan ging gar nichts mehr. US-Vogue-Chefin Anna Wintour (63) gelang es dennoch, pünktlich zu erscheinen und lange zu rätseln, wem die Ehre gebührt, neben ihr Platz zu nehmen. Enttäuscht wurde sie nicht – „Gossip Girl“-Star Blake Lively (26) kam zwar spät, aber sie kam. In einem senffarbigen, hautengen Lederkleid des italienischen Labels machte das Gesicht des „Gucci Première Frangrance“ eine gute Figur und die Pressefotografen wahnsinnig. Seit ihrer Hochzeit mit dem kanadischen Schauspieler Ryan Reynolds (36) vor einem Jahr sind öffentliche Auftritte eher rar.

Am selben Abend lud Franca Sozzani (63), die Chefin der italienischen Vogue, zum Cocktail der Ausstellung „Beauty in Wonderland“ in die Casa degli Atellani. Neben Blake Lively, kam auch Oscar-Preisträgerin (Aviator, 2005) Cate Blanchett (44). Sie begeisterte mit ihrer makellosen Schönheit in einem Federnkleid des Nepalesen Prabal Gurung.

Nach zwanzig Jahren vor der Kamera arbeitet sie derzeit an ihrem Regiedebüt mit dem Thriller „The Dinner“ des niederländischen Autors Herman Koch: „Es ist eine faszinierende Geschichte. Sie schildert, wie weit Eltern gehen würden, um ihre Kinder zu beschützen.“ Ein Thema, das sie bewegt. Cate ist Mutter dreier Söhne (12, 9 und 5 Jahre alt).