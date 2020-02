Zurück aus dem Ruhestand: Rick Moranis bald wieder im Kino zu sehen

"Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft" ist einer jener 90er-Jahre-Filmklassiker, die sich auch heute noch großer Beliebtheit erfreuen. Zwei Fortsetzungen gab es damals ob des großen Erfolgs bereits. Nun soll die nächste folgen, wie mehrere US-Branchenblätter berichten. So soll auch Rick Moranis, der von 1989 an den Familienvater und chaotischen Erfinder Wayne Szalinski verkörperte, wieder mit an Bord sein, heißt es.

Der Schauspieler gilt als äußerst wählerisch bei seiner Rollenauswahl: 1991 war seine Frau an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben, von da an hatte er sich großteils aus dem Filmgeschäft zurückgezogen, und seine Zeit seinen Kindern gewidmet. 1997 war Moranis schließlich zum letzten Mal auf der Leinwand zu sehen.