Auch die erste "Germany's Next Topmodel"-Gewinnerin Lena Gerke lie├č ihre Follower an der guten Beziehung zu ihrer Mutter teilhaben. Zu gemeinsamen Bildern mit ihrer Mama schrieb sie: "Der Tag f├╝r die tollste Frau auf der Welt. Die eigene Mama. Wie dankbar ich bin, dass ich dich an meiner Seite habe. Mein Fels."