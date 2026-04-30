Zum 80. Geburtstag denkt Schwedens König Carl Gustaf nicht an einen Rücktritt

Zu seinem 80. Geburtstag (heute, Donnerstag) kann der schwedische König Carl XVI. Gustaf auf ein bewegtes Leben zurückblicken. Als er gerade einmal neun Monate alt war, verstarb sein Vater bei einem Flugzeugabsturz. Nach dem Tod seines Großvaters bestieg Carl Gustaf den Thron im Alter von 27 Jahren. Wie er einmal in einem Interview sagte, hätte er sich diesen Job aber selbst nie ausgesucht, er wäre wohl eher Bauer geworden.

In einem Interview anlässlich seines runden Geburtstages sprach er gegenüber der schwedischen Zeitung Svenska Dagbladet von den Entbehrungen, die seine Rolle mit sich bringt. "Ich bin die ganze Zeit König. Du musst es sein. Du kannst nicht zurücktreten und das Land verlassen." Auch mit 80 Jahren denkt der Monarch jedenfalls nicht an einen Rücktritt: "So lange ich die Energie habe, werde ich weitermachen." Dabei wäre seine Tochter Kronprinzessin Victoria jederzeit bereit, wie der König sagt: "Sie ist noch ehrgeiziger. Bereitet sich in verschiedenen Bereichen hervorragend vor. Zuletzt als Offizierin in verschiedenen Waffengattungen. Sie ist stark."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/JONATHAN NACKSTRAND Victoria von Schweden

Durch seine moderne Auffassung der Monarchie hat Carl Gustaf deutlich an Beliebtheit beim schwedischen Volk gewonnen und hat etwa die Schlösser für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Auch sein Engagement für die Umwelt und den Klimaschutz kommt gut an. Doch das war nicht immer so. Denn privat erlebte er auch stürmische Zeiten. 1976 heiratete er Silvia Sommerlath, die er bei den Olympischen Spielen kennengelernt hat, wo sie als Hostess gearbeitet hat.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © mauritius images / imageBROKER / Sjoberg/mauritius images/imageBROKER/Sjoberg Königin Silvia und König Carl Gustaf

2010 wurde das Buch "Der widerwillige Monarch" veröffentlicht, das ein Bild des Königs zeichnet, das ihn in einem eher schlechten Licht, um nicht zu sagen, Rotlicht, dastehen lässt. Denn darin wird von angeblichen Affären und Ausflügen in Stripclubs berichtet. Carl Gustaf streitet dies aber ab. Königin Silvia trug die Veröffentlichungen mit Fassung und verlor auch nie nur ein Wort darüber. Sie hielt weiterhin zu ihrem Mann und die beiden begehen heuer die Goldene Hochzeit. Als Ehe-Tipp gab Carl Gustaf gegenüber der Zeitung Svenska Dagbladet an: "Ihr müsst euch so weit wie möglich mitteilen, was ihr erlebt habt. Viele Menschen scheinen kaum zu wissen, was ihre Partner tun."