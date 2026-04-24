Zu Ehren seines bevorstehenden 80. Geburtstags am 30. April wurde König Carl Gustaf von Schweden mit einem außergewöhnlichen und kostspieligen Geschenk überrascht. Der Monarch erhielt einen exklusiven handgefertigten Teppich, dessen Wert knapp 300.000 Euro beträgt und der die Verbindung zwischen Tradition und modernem schwedischem Kunsthandwerk symbolisiert. Geburtstagswünsche im Königsschloss Am 22. April versammelten sich Vertreter des schwedischen Reichstags und der Regierung im Stockholmer Königsschloss, um dem König zum Geburtstag zu gratulieren und ihn mit einem besonderen Präsent zu ehren. Überreicht wurde ihm das Luxusgeschenk von Ministerpräsident Ulf Kristersson sowie Parlamentspräsident Andreas Norlén. Anwesend waren natürlich auch Königin Silvia sowie Kronprinzessin Victoria.

Der Teppich, ein Werk der renommierten schwedischen Künstlerin Märta Måås–Fjetterström, trägt den Namen "Vita Spetsporten" und ist 27 Quadratmeter groß. Mit einem Quadratmeterpreis von umgerechnet rund 10.480 Euro ergibt sich ein Gesamtwert von etwa 283.000 Euro - ein beeindruckendes Geschenk, das nicht nur durch seinen materiellen Wert, sondern auch durch seine kulturelle Bedeutung ins Auge sticht. "Ein Stück schwedischer Designergeschichte" Das Kunstwerk wurde unter dem Thron im Reichssaal des Königsschlosses platziert und ist nun Teil der königlichen Sammlung. "Der wunderschöne Thron, der Mitte des 17. Jahrhunderts ein Geschenk an Königin Kristina war, ruht nun auf einem textilen Meisterwerk von höchster Qualität", so der König in seiner Dankesrede laut Palast–Homepage. "Ein Stück schwedischer Designgeschichte und ein architektonischer Volltreffer, an dem alle Besucher des Reichssaals teilhaben dürfen - jetzt und in Zukunft."