Royaler Besuch in Salzburg: Königin Silvia kam zur Mozartwoche

Seit Freitagabend steht Salzburg noch mehr im Zeichen von Mozart als sonst. Denn da wurde die 70. Mozartwoche eröffnet. Intendant Rolando Villazón inszenierte die "Zauberflöte" und baute da auch Mozart selbst ein, der zum Finale "entflog".

Bei der Eröffnung saß im Publikum auch ein ganz besonderer Gast: Königin Silvia von Schweden. Die Ablenkung wird ihr auch gut getan haben, immerhin verstarb ihre Schwägerin, die Schwester ihres Mannes König Carl Gustaf, Prinzessin Desirée vor wenigen Tagen im Alter von 87 Jahren.