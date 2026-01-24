Royaler Besuch in Salzburg: Königin Silvia kam zur Mozartwoche
Seit Freitagabend steht Salzburg noch mehr im Zeichen von Mozart als sonst. Denn da wurde die 70. Mozartwoche eröffnet. Intendant Rolando Villazón inszenierte die "Zauberflöte" und baute da auch Mozart selbst ein, der zum Finale "entflog".
Bei der Eröffnung saß im Publikum auch ein ganz besonderer Gast: Königin Silvia von Schweden. Die Ablenkung wird ihr auch gut getan haben, immerhin verstarb ihre Schwägerin, die Schwester ihres Mannes König Carl Gustaf, Prinzessin Desirée vor wenigen Tagen im Alter von 87 Jahren.
Wie der Palast bekannt gab, sei Prinzessin Desirée "friedlich und ruhig in ihrem Zuhause in Koberg in Västergötland im Kreise ihrer Familie verstorben".
Intendant Rolando Villazón kam nach der Vorstellung zum Empfang, wo er sich bei jedem Ensemblemitglied einzeln bedankte und mit den Worten "Mozart lebt - ich bin so glücklich" seine Rede abschloss.
Unter den Gästen war auch Event-Mastermind Gery Keszler, der schon einmal ankündigte: "Ich tüftle noch am Programm, aber im Sommer mache ich wieder etwas Großes in Salzburg."
