Zum 65er ist "Mr. Bean" Rowan Atkinson in Karenz

Rowan Atkinson, der Brite hinter der liebenswürdigen Kultfigur mit der beeindruckenden Gesichtsakrobatik, wird am Montag 65. Und seinen Geburtstag verbringt er übrigens gleich mal in Karenz. Denn während seine Lebensgefährtin Louise Ford (35) in der britischen Satiresendung „The Windsors“ Herzogin Catherine mimt, bleibt Atkinson bei seiner zweijährigen Tochter zu Hause. Aus der 25 Jahre währenden Ehe mit der Maskenbildnerin Sunestra Sasty hat er bereits Sohn Ben (27) und Tochter Lily (25).