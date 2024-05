Zum 4. Geburtstag: Elon Musk teilt seltenes Foto von Sohn X Æ A-XII

Tesla-Chef Elon Musk hat seinem Sohn X Æ A-XII - wie könnte es anders sein - via X (vormals Twitter) zum Geburtstag gratuliert. "Der kleine X wird wird heute am 4. Mai vier Jahre alt", kommentierte Musk ein Foto des sportlich gekleideten lachenden Buben. Musk teilt nur selten öffentlich Bilder von seinem Nachwuchs.

Musk hatte seinen Sohn kürzlich auch zu einem kurzfristigen Besuch des Tesla-Werks in Grünheide bei Berlin mitgebracht. Der Bub saß auf den Schultern seines Vaters, als dieser am Mittag zu Beschäftigten des US-Autobauers sprach.

Damit löste Musk mit Verspätung eine Ankündigung aus dem Jahr 2020 ein. Bei einem damaligen Werksbesuch sagte er schmunzelnd vor Journalisten, dass er in ein paar Monaten mit seinem Sohn kommen werde. Der Konzernchef machte sich in Grünheide ein Bild von der Lage vor Ort, nachdem die Autoproduktion nach einem Anschlag auf die Stromversorgung mehrere Tage unterbrochen war.

Musk, der bereits dreimal geschieden wurde, ist Vater von elf Kindern, von denen eines im Alter von zehn Wochen starb. Mit Grimes hat er neben X Æ A-XII noch einen Sohn namens Techno Mechanicus und eine Tochter mit dem Namen Exa Dark Sideræl. Weitere fünf Kinder hat er mit seiner Ex-Frau, der kanadischen Autorin Justine Wilson.

2010 heiratete er die britische Schauspielerin Talulah Riley. Das Paar ließ sich 2012 scheiden, heiratete nochmals, reichte 2016 aber erneut die Scheidung ein. Musk ist gebürtiger Südafrikaner und wanderte als Jugendlicher zunächst nach Kanada aus. Vier Jahre später zog es ihn in die USA, wo er Physik und Wirtschaft an der University of Pennsylvania studierte. Shivon Zilis, der Direktorin seines Brain-Chip-Startups Neuralink, brachte Ende 2021 Zwillinge zur Welt.