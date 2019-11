Zufall: Hugh Grant und Guy Ritchie stellten Foto ihrer Väter nach

Ritchie postete die Fotos auf Instagram und schrieb dazu: "Dieses erste Bild wurde vor 65 Jahren in Singapur aufgenommen, als mein Vater - Captain John Ritchie - und Hugh Grants Vater - Captain James Grant - im selben Regiment stationiert waren, den Seaforth Highlanders. Das zweite Bild, das 65 Jahre später auf einem in London gedrehten Film aufgenommen wurde, zeigt einen Enkel und zwei Söhne, die das Originalbild nachstellen. Die Ähnlichkeit ist unverkennbar."

Grant, Ritchie und Gibb arbeiten momentan am Actionthriller "The Gentlemen", der 2020 in die Kinos kommen soll. Mit von der Partie: Matthew McConaughey und Henry Golding ("Last Christmas").