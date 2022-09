Zu enges Kleid: Kim Kardashians verzweifelter Versuch, eine Treppe hinaufzuhoppeln

Um mit ihren Auftritten von sich reden zu machen, hat sich Selbstvermarktungsprofi Kim Kardashian bekanntlich schon so einiges einfallen lassen. Auch für die After-Show-Party von Dolce & Gabbana in Mailand warf sich die 41-Jährige in eine auffällige Kreation in Schale: Kardashian präsentierte sich in einem hautengen Glitzerkleid, welches dank Schnürungen an den Seiten und einem ausladenden Dekolleté tiefe Einblicke gewährte. Doch so schön ihr Outfit auch anzusehen war, beim Stiegensteigen wurde die funkelnde Robe der vierfachen Mutter zum Verhängnis.

Designer-Dress macht Kim Kardashian bewegungsunfähig

Kim Kardashian bewies Humor, als sie in einer Instagram-Story ein Video teilte, in dem zu sehen ist, welche Mühe sie hatte, in dem Designer-Kleid eine Treppe hinaufzusteigen. Das Kleid war so eng geschnitten, dass sich die modebewusste Reality-TV-Darstellerin die Blöße geben musste - und die Stiege stellenweise hinauf hoppeln, während sie sich am Geländer festhielt. Größere Schritte zu machen, war ihr in dem Dress und auf ihren High-Heels nicht möglich. In dem Clip ist außerdem zu sehen, dass Kim zuweilen auch gestützt werden musste. Das Gesicht, das sie dabei macht, zeugt von Verzweiflung.

Auch auf TikTok hat die Ex-Frau von Kanye West das Video geteilt und bei ihren Followern für Gelächter gesorgt.