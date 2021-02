"Zu blöd" zum Schlittenfahren: Dieter Bohlen hat lädierten Fuß

Popmusiker und Produzent Dieter Bohlen (67) hat sich beim Rodeln am Fuß verletzt. "Wie ist das passiert? Zu blöde zum Schlitten zu fahren. Ich bin mir doch glatt über meinen eigenen Fuß gefahren und die Zehen waren auf einmal nach hinten", sagte der von vielen Fans als "Pop-Titan" verehrte Niedersachse in einem am Donnerstag auf Instagram geposteten Video.