Zu berühmt für Rollen? Selena Gomez undercover bei Castings

Man würde denken, bekannte Stars haben keine Probleme, Castings zu bekommen - von wegen. Popstar und Schauspielerin Selena Gomez geht gelegentlich zum Filmcasting, ohne vorher den Verantwortlichen mitzuteilen, dass sie es sei, erzählte die 32-Jährige dem US-Magazin The Hollywood Reporter. "Denn manchmal sagen sie schon, wenn sie nur hören, dass ich vorsprechen will: 'Nein, das passt nicht zu dem, was wir machen'."

Ihre Manager stellen sie dann zum Beispiel nur als "eine Klientin" vor, wie Gomez erzählte. Für den Film "Umweg nach Hause" (2016) habe diese Taktik funktioniert, weil sie so überhaupt erst mal die Chance bekam, vorzusprechen, sagt sie. Gomez war zuletzt in der Musical-Komödie "Emilia Pérez" in den Kinos zu sehen - laut The Hollywood Reporter wusste auch Regisseur Jacques Audiard wenig über Gomez, als er sie für seinen Film besetzte.