Er nennt sich den "schlimmsten Albtraum" von US-Präsident Donald Trump: Der 34 Jahre alte Linkspolitiker Zohran Mamdani wird als erster Muslim Bürgermeister von New York. Sein Erdrutschsieg bei der Bürgermeisterwahl am Dienstag ist eine schwere Niederlage für Trump, rund ein Jahr nach der Wiederwahl des rechten Republikaners zum Präsidenten. Blitzaufstieg: We ist Zohran Mamdani Trump hatte Mamdani wegen seiner Pläne für ein günstigeres Leben im "Big Apple" als "100 Prozent kommunistischen Irren" beschimpft. Mamdani selbst nennt sich einen "demokratischen Sozialisten", er gehört dem linken Flügel der Demokratischen Partei an. Mamdani wurde 1991 als Sohn indischstämmiger Eltern in Uganda geboren. Seine Mutter ist Filmemacherin. Sein Vater renommierter Politikprofessor. In Alter von sieben Jahren übersiedelte der neue New Yorker Bürgermeister nach New York. Im Wahlkampf setzte er vor allem auf ein Thema: Mamdani verspricht, New York für die gut acht Millionen Einwohner wieder bezahlbarer zu machen - etwa durch einen Mietpreisdeckel, kostenlose Busse oder Kindertagesstätten sowie städtisch geführte Lebensmittelgeschäfte. "Friert die Mieten ein" und "Eine Stadt, die wir uns leisten können" lauteten seine Slogans. Bezahlen will er dies mit höheren Steuern für Wohlhabende und Unternehmen. Mamdani hat einen Blitzaufstieg hingelegt: Noch vor einem Jahr war der Abgeordnete aus dem Stadtteil Queens im Parlament des Staates New York nahezu unbekannt. Mit einer geschickten Kampagne in Onlinemedien und zehntausenden freiwilligen Wahlhelfern gelang es ihm, vor allem bei jungen Leuten zu punkten.

Rama Duwaji: Keine Typische First Lady Verheiratet ist der 34-Jährige seit eingen Monaten mit Rama Duwaji, die selbst eigentlich so gar nichts mit Politik am Hut hat. Die junge Frau stammt aus der Kreativbranche. Duwaji ist von Berufs Wegen Animatorin, Illustratorin und Keramikerin. CNN betont, dass die 28-Jährige bisher nicht die die traditionelle Rolle einer zukünftigen First Lady übernommen hat. So hat sie nicht für Zohran Mamdani Wahlkampf gemacht. Duwaji hält sich lieber im Hintergrund. Sie absolvierte auch keine gemeinsamen Fernsehauftritte, noch hat sie während des Wahlkampfes ihres Mannes einem Magazinporträt zugestimmt. Auch ihr Instagram-Account ist vielleicht nicht das, was man sich gemeinhin von einer Bürgermeister-Gattin erwarten würde. Hier präsentiert Duwaji ihre Kunstwerke sowie kritische Kommentare zum Nahostkonflikt.

Auf Dating-App kennengelernt Wie der neue New Yorker Bürgermeister laut The Independent im Podcast "The Bulwark" Anfang November verriet, hat er seine syrischstämmige Ehefrau über die Dating-App Hinge kennenglernt. Dabei habe er gescherzt, dass "es immer noch Hoffnung für diese Dating-Apps gibt".

Was seine Hintergrundgeschichte betrifft, hat das Paar etwas gemeinsam. Auch Duwaji hat bereits einiges von der Welt gesehen. Sie wurde in Texas geboren, wuchs jedoch ab ihrem sechsten Lebensjahr in Dubai auf. Später studierte sie in Qatar und den USA. Hochzeitsfoto in der U-Bahn Im Februar hatten Duwaji und Mamdani standesamtlich im Yorker Rathaus geheiratet. Auf Instagram teilte Mamdani Fotos vom Hochzeitslook der Braut, den man nicht gerade als klassisch bezeichnen könnte. Die Künstlerin traute sich in einem Spitzenkleid und Boots. Darüber trug sie aufgrund des kalten Wetters einen Mantel. "Rama ist nicht nur meine Frau, sie ist eine unglaubliche Künstlerin, die es verdient, auf ihre eigene Art und Weise bekannt zu werden", schrieb der Politiker unter eine Reihe an Hochzeits-Fotos. Das frischverheiratete Paar posierte unter anderem in einer New Yorker U-Bahn. Das erfrischende Posting, in dem Mamdani seine Ehefrau preiste, ging viral.