Zoe Kravitz: Offene Worte über Schönheits-OPs und Kampf nach Anerkennung

Seit ihrem Hollywood-Debüt im Jahr 2007 mit dem Film „Rezept zum Verlieben“ wurde über das Aussehen von Zoe Kravitz viel spekuliert. In den letzten Jahren kursierten zahlreiche Mutmaßungen über ihr verändertes Aussehen. Da Vergleichsfotos einen deutlichen Unterschied in ihrem Erscheinungsbild zeigen, wurde im Netz über mögliche Beauty-OPs spekuliert.

Doch wie die Tochter von Lenny Kravitz und Lisa Bonet kürzlich gegenüber der britischen Vogue erklärte, konzentriere sie sich lieber auf ihre innere Entwicklung, statt sich mit ihrem Aussehen zu beschäftigen.

Zoe Kravitz: Man altert mit und ohne Botox

„Wenn ich jetzt meine ganze Zeit damit verbringe, mich darüber zu ärgern, dass ich nicht so aussehe, wie ich möchte, ist das reine Zeitverschwendung. Ich bin mir der Tatsache, dass ich eines Tages sterben werde, sehr bewusst“, so die 37-Jährige.