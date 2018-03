Zickenterror bei GNTM: Sally rechnet mit Abigail ab

Spätestens seit der "Germany’s Next Topmodel"-Misswahl am Donnerstagabend ist Sally der Titel der diesjährigen GNTM-Oberzicke gewiss. Die 17-Jährige war in den vergangenen Folgen bereits mehrfach mit ihrem trotzigen Verhalten aufgefallen. Jetzt nutzte sie die "Germany’s Next Topmodel"-Misswahl, um mit ihrer Kollegin Abigail vor der Jury abzurechnen.

Erste "Miss Topmodel"-Wahl

Jeweils ein Mädchen aus Team Thomas und Team Michael traten am Donnerstagabend bei der ersten "Miss Topmodel"-Wahl gegeneinander an. Dabei mussten die Mädchen nicht nur mit ihrem Walk überzeugen, sondern auch eine Ansprache halten.

"Es geht darum, die eigenen Stärken hervorzuheben und auch darum, die Gegnerin einzuschätzen. Dabei sollen sie objektiv und vor allem auch nicht verletzend sein", erklärte Juror Thomas Hayo.

Dass die Aufgabe durchaus Konfliktpotential hatte, witterte Zoe schon vorab. "Es könnte schon die Chance sein, der kompletten Jury mal die Wahrheit über bestimmte Mädchen zu erzählen", mutmaßte die Österreicherin und prophezeite, dass es zu einem "Bitch-Fight" kommen könnte.

Sally richtet harte Worte an Abigail

Doch während die meisten Teilnehmerinnen die Challenge mehr oder weniger diplomatisch meisterten, nutzte Sally als Einzige die Gelegenheit, um gegen ihre Konkurrentin Abigail auszuteilen.

Dass die Schülerin große Stücke auf sich zu halten scheint, war schnell klar: "Beim ersten Eindruck merkt man sofort: Ich bin selbstbewusst und auf jeden Fall authentisch. Ich lasse mich nicht beeinflussen und bleibe mir selbst immer treu. Wenn man sich all diese Punkte anhört, denke ich, dass es auf jeden Fall das perfekte Rezept ist, um beim Kunden gut anzukommen. Das habe ich gemerkt, da ich jetzt von fünf Jobs bereit drei hatte", erklärte Sally zu Beginn ihrer Rede.