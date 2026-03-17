Zendaya: "Viele Menschen sind ihnen zum Opfer gefallen"

Sind Zendaya und Tom Holland etwa schon verheiratet? Diese Frage stellen sich Fans bereits seit Wochen. Anfang März plauderte Zendayas Stylist Law Roach im Interview mit Access Hollywood aus: "Die Hochzeit hat bereits stattgefunden. Sie haben sie verpasst." Bei den "Essence Black Women in Hollywood Awards" vor wenigen Tagen heizte die Schauspielerin Gerüchte um eine geheime Hochzeit noch einmal an, als sie sich mit einem verdächtigen Ring präsentierte (dazu mehr). Wirbel um KI-Hochzeitfotos von Zendaya und Tom Holland Im Netz kursieren zudem seit zwei Wochen vermeintliche Hochzeitsfotos im Netz. Der Digitalkünstler Juan Regueira Rodríguez veröffentlichte via Instagram eine KI-generierte Fotoreihe, die das Schauspielerpaar bei einer märchenhaften Hochzeit zu zeigen scheint. Die Bilder wurden seit der Veröffentlichung zwölf Millionen Mal gelikt und lösten zum Teil heftige Reaktionen aus.

So fragte sich etwa ein Nutzer: "Wie kommt es, dass diese KI-Bilder so viele Likes bekommen?" "KI wird immer beängstigender", ärgert sich ein anderer. Doch es gibt auch Leute, welche die Fotos für echt halten und dem Hollywoodpaar gar zur Hochzeit gratulieren. "Ach, wie schön für die beiden! Ich freue mich so sehr für sie. Ich wünsche ihnen ein langes, glückliches Leben voller schöner Erlebnisse. Herzlichen Glückwunsch!", lautet einer der vielen Glückwunsch-Kommentare.