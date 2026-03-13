Hochzeit von Zendaya und Tom Holland bestätigt? Auftritt sorgt für Wirbel

Zendaya und Tom Holland zählen zwar zu den angesagtesten Jung-Stars Hollywoods, ihre Beziehung versuchen die beiden aber möglichst fernab des Rampenlichts zu leben. Das Traumpaar soll sich Berichten zufolge im Jahr 2024 zwischen Weihnachten und Silvester verlobt haben. Im März dieses Jahres plauderte Zendayas Stylist Law Roach im Interview mit Access Hollywood aus: "Die Hochzeit hat bereits stattgefunden. Sie haben sie verpasst."

Das Paar selbst hüllte sich in Schweigen, womit die Ehe-Berichte bisher unbestätigt blieben.

Nun brachte Zendaya die Gerüchteküche einmal mehr zum Brodeln. Bei den "Essence Black Women in Hollywood Awards" schien die Schauspielerin indirekt zu bestätigen, dass sie tatsächlich bereits still und heimlich geheiratet hat.

Der "Euphoria"-Star besuchte die Preisverleihung am Donnerstag und nahm es mit Humor, als Moderatorin Marsai Martin sie neckend in Verlegenheit brachte. Diese witzelte auf der Bühne, Zendaya nehme es mit ihrem Privatleben sehr ernst und bat die 29-Jährige, "einfach ein kleines Zeichen zu geben", ob sie ein Hochzeitsgeschenk schicken solle.

Das Magazin People veröffentlichte ein Video von dem Moment. Zu sehen hier: