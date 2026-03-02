Zendaya und Tom Holland: Sind sie bereits verheiratet?

Sie gehören zu den angesagten Jung-Stars Hollywoods und gelten als Traumpärchen: Zendaya (29) und "Spider-Man" Tom Holland (29). Doch den beiden ist es wichtig, nur mit ihrer Arbeit berühmt zu sein, über ihre Beziehung verlieren sie (fast) kein Wort in der Öffentlichkeit. "Unsere Beziehung ist etwas, das wir unglaublich schützen und so privat wie möglich halten wollen", so Holland 2023 zu The Hollywood Reporter. "Wir glauben nicht, dass wir das irgendjemandem schuldig sind, es ist unsere Sache und hat nichts mit unserer Karriere zu tun."

Weshalb es auch nicht überrascht, dass die beiden bereits heimlich geheiratet haben sollen. Das zumindest verriet Zendayas Stylist Law Roach im Interview mit Access Hollywood.