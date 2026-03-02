Zendaya und Tom Holland: Sind sie bereits verheiratet?
Sie gehören zu den angesagten Jung-Stars Hollywoods und gelten als Traumpärchen: Zendaya (29) und "Spider-Man" Tom Holland (29). Doch den beiden ist es wichtig, nur mit ihrer Arbeit berühmt zu sein, über ihre Beziehung verlieren sie (fast) kein Wort in der Öffentlichkeit. "Unsere Beziehung ist etwas, das wir unglaublich schützen und so privat wie möglich halten wollen", so Holland 2023 zu The Hollywood Reporter. "Wir glauben nicht, dass wir das irgendjemandem schuldig sind, es ist unsere Sache und hat nichts mit unserer Karriere zu tun."
Weshalb es auch nicht überrascht, dass die beiden bereits heimlich geheiratet haben sollen. Das zumindest verriet Zendayas Stylist Law Roach im Interview mit Access Hollywood.
"Das ist absolut wahr"
Bei den Actor Awards in Los Angeles verriet Roach am roten Teppich: "Die Hochzeit hat bereits stattgefunden. Sie haben sie verpasst." Mit einem Schmunzeln fügte er hinzu: "Das ist absolut wahr." Diese Aussage sorgt nun für reichlich Gesprächsstoff in der Film- und Promiwelt.
Bereits in der Vergangenheit gab es Spekulationen über eine mögliche Hochzeit der beiden Schauspieler. Zendaya wurde vor einigen Wochen mit einem auffälligen neuen Ring gesehen, was die Gerüchte nur weiter anheizte.
Die ersten Berichte über eine Verlobung des Paares gab es bereits Anfang 2025, nachdem Zendaya bei den Golden Globes mit einem funkelnden Diamantring fotografiert wurde. TMZ zitierten danach einen Insider, der behauptete, dass sich Zendaya und Holland zwischen Weihnachten und Silvester 2024 verlobt hätten.
