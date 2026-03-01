Jim Carreys Aussehen sorgt für wilde Spekulationen im Netz

Derzeit kursieren im Netz die wildesten Verschwörungstheorien rund um Komiker-Legende Jim Carrey (64). Carrey, der sich in den letzten Jahren eher aus dem Rampenlicht zurückgezogen hat, wurde jetzt in Paris bei den 51. César Awards mit einem Ehren-César für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Und dabei sorgte vor allem seine Optik für viele Spekulationen. Er würde total verändert wirken, sei kaum noch zu erkennen, so Fan-Kommentare in den sozialen Netzwerken. Einige meinen sogar, dass sich seine Augenfarbe verändert hätte.

"Ich bin kein Verschwörungstheoretiker, aber das ist nicht Jim Carrey" oder "Ich habe einen Moment gebraucht, um zu erkennen, dass er es war" wurde da zum Beispiel kommentiert. Einige behaupten sogar, dass der Schauspieler "ersetzt" wurde.

Andere wiederum spekulieren über Botox und Beauty-Eingriffe. "Er hat eine Oberlidstraffung gehabt – das macht die Augen größer", zitiert RadarOnline die Schönheitschirurgin Millicent Rovelo. Sie würde auch „schwere Botox-Dosen“ erkennen.

Jedenfalls hielt Carrey seine Rede auf Französisch und erklärte, dass sein Ururgroßvater Marc François Carrey vor etwa 300 Jahren Frankreich verließ und nach Kanada auswanderte.