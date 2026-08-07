Privat aber teuer: Details zu Zendayas und Hollands Hochzeit auf Landgut in England

Demnach sollen die beiden Schauspieler in der Nähe von Hollands Heimatort geheiratet haben. Laut Page Six fand die Hochzeitsfeier am Dienstag im Beaverbrook Hotel, einem Landgut in Surrey, England, statt - Monate nach der Bekanntgabe ihres Jaworts durch Zendayas langjährigen Stylisten Law Roach .

Zendaya und Tom Holland sollen ihre Hochzeit im kleinen Kreis mit Freunden und Familie nachgefeiert haben, nachdem sie sich bereits Anfang des Jahres heimlich das Jawort gegeben hatten, so Medienberichte.

Dem Bericht zufolge soll das Paar über 670.000 US-Dollar für die Miete des gesamten Anwesens ausgegeben haben, welches rund 24 Kilometer von Hollands Elternhaus im Südwesten Londons entfernt liege. Mitarbeiter mussten angeblich eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnen. Auch sonst habe das Paar Wert darauf gelegt, dass die Feier privat bleibt.

„Tom und Zendaya haben alles darangesetzt, dass keine Informationen oder Bilder an die Öffentlichkeit gelangen“, zitiert die britische Sun einen Insider. Weder Gästen noch Angestellten soll es gestattet gewesen sein, ihre Handys zu benutzen. Auch wer zu dem Event eingeladen war, ist nicht bekannt.

Zendaya und Holland sind dafür bekannt, ihr Privatleben zu schützen.

Im März hatte Zendayas Stylist gegenüber Access Hollywood auf dem roten Teppich der SAG Actor Awards 2026 ausgeplaudert: „Die Hochzeit hat bereits stattgefunden. Ihr habt es verpasst. Es ist die Wahrheit.“

Nach monatelangen Spekulationen hatte sich Tom Holland im Juni zu den Gerüchten um das Jawort geäußert. KI-generierte Fotos von einer angeblichen Hochzeit hätten dazu geführt, dass seine Großmutter glaubte, sie sei nicht eingeladen worden, sagte Holland im Interview mit dem Magazin Esquire. Auf die Frage, ob er diese Nachricht auch an andere Familienmitglieder habe senden müssen, sagte der 30-Jährige: „Nein, sie waren ja alle da.“