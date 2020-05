Zarte Versuchung für die Ski-Stars

Valentinstag

Für, die slowenische Silbermedaillen-Gewinnerin imRiesentorlauf, kam die Schoko-Party gelegen: „Ich habe keine Blumen bekommen, sondern ein Herz aus Schokolade. Wir feiern dengewöhnlich nicht, das kann jeder Tag sein.“

Ein besonderes Zuckerl gab es für die dreifache WM-Medaillengewinnerin dennoch: „Ich darf heute meinen Hit ,My way is my decision‘ singen.“ Mit ihrem Freund und Trainer Andrea Massi und ihrer Band heizte die 29-jährige Slowenin anschließend in Lederhosen dem Party-Volk kräftig ein.