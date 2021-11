Youtuber Rezo hat Corona: "Noch nie so krank, aber ohne Impfung hätte es mich anders weggekickt"

Der deutsche Youtuber Rezo hat sich mit Covid-19 infiziert. Auf Instagram gibt der 29-Jährige ein Update zu seinem gesundheitlichen Zustand und appelliert an seine Follower, sich impfen zu lassen.

Rezo trotz Impfung an Corona erkrankt

"Jo Guys, ich hab Corona", teilt der Youtube-Star seiner Fangemeinde in einer Instagram-Story mit. Es gehe ihm inzwischen aber "ein ganzes Stück besser", schreibt er. Noch müsse er sich schonen, er hoffe aber, dass es in zwei Tagen ausgestanden ist. Dennoch sei er in seinem "erwachsenen Leben noch nie so krank" gewesen.

"Ich bin froh, dass ich geimpft bin. Sonst hätte mich das wahrscheinlich anders weggekickt", ist er sich sicher, womit er seine Fans indirekt dazu aufruft, sich gegen Corona impfen zu lassen.

Für seine Youtube-Plattform produziert der 1992 geborene Rezo Videos. Einem breiteren Publikum wurde er durch eine Abrechnung mit der CDU mit dem Titel "Die Zerstörung der CDU" bekannt. In seinem vorläufig letzten Instagram-Posting hatte der Youtube-Star erzählt: "Nach 2 Jahren endlich mal wieder Party gemacht." Wo er sich angsteckt hat, ist jedoch nicht bekannt.