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MrBeast: YouTube-Star mit den meisten Abonnenten der Welt hat geheiratet

„Ich habe Mrs Beast gefunden“, schrieb der 28-Jährige auf Instagram und teilte dazu Fotos von sich und seiner Frau in Smoking und Brautkleid.
22.07.2026, 09:21

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MrBeast lächelt in die Kamera vor einem blauen Hintergrund.

Der amerikanische YouTube-Superstar MrBeast hat geheiratet. „Ich habe Mrs Beast gefunden“, schrieb der 28-Jährige auf Instagram und teilte dazu Fotos von sich und seiner Frau in Smoking und Brautkleid. Die YouTuberin und Twitch-Streamerin Thea Booysen und MrBeast, der mit bürgerlichem Namen James „Jimmy“ Donaldson heißt, hatten sich Weihnachten 2024 verlobt. Auf Instagram heißt „Thea“ nun Thea Donaldson.

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Ein Hochzeitsfoto zeigt die beiden, wie sie von den Gästen mit Rosenblättern beworfen werden, ein anderes beim Essen unter Palmen und beim Torte-Anschneiden am Strand. „Es war der beste Tag meines Lebens“, schrieb der US-YouTuber.

MrBeast hat aktuell mit 508 Millionen YouTube-Abos auf seinem Hauptkanal die meisten Abonnenten und Abonnentinnen auf der Welt. Er produziert Videos, in denen er Gäste herausfordert und eine große Menge Geld, teils in Millionenhöhe, als Preis ausschreibt.

Agenturen, kurier.at, kat  | 

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