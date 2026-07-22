Sänger Marc Anthony wurde zum 8. Mal Vater

Der US-Sänger Marc Anthony („Vivir Mi Vida“) ist zum achten Mal Vater geworden. Der 57-Jährige postete gemeinsam mit seiner Frau Nadia Ferreira (27) auf Instagram Fotos mit der neugeborenen Tochter. Was für ein großer Segen, die Ankunft ihrer „kostbaren MYLA“ zu teilen, schrieb das Paar. Sie seien alle auf Wolke sieben. Auf einem Schwarz-Weiß-Foto sind die Eltern gemeinsam mit ihrem dreijährigen Sohn Marco zu sehen, der seine kleine Schwester in den Armen hält.